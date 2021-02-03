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Transferde sürpriz gelişme! ve Guardado için...

Son dakika transfer haberi... Türkiye'de 2020-21 ara transfer sezonu sona ermesine karşın dedikodular devam ediyor. Bolavip'nin haberine göre, 'ya Türkiye'den ve Brezilya'dan ilgi var. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:03
Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray Guardado için...

Türkiye Süper Ligi'nde ara transfer sezonu sona erdi ancak, dedikodular devam ediyor... Son iddia, Meksikalı yıldız ile ilgili oldu.

Şu anda Real Betis'te forma giyen 34'lük yıldızın, eskisi kadar forma şansı bulamadığı ve takımından ayrılabileceği kaydedildi.

Bununla beraber yıldız futbolcuya Brezilya ve Türkiye'den ilginin olduğu ifade edildi.

Fox Spors muhabiri Raoul Ortiz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son günlerde Meksika Milli Takımı'nın kaptanı bazı takımlar tarafından incelendi. Türkiye ve Brezilya'dan ilgi var." dedi.

Öte yandan Bolavip'nin iddiasına göre, ya da 'dan biri oyuncuya ilgi duyan Türk kulübü oldu.

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