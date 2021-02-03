Transferde sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray Guardado için...

Türkiye Süper Ligi'nde ara transfer sezonu sona erdi ancak, dedikodular devam ediyor... Son iddia, Meksikalı yıldız Andres Guardado ile ilgili oldu.

Şu anda Real Betis'te forma giyen 34'lük yıldızın, eskisi kadar forma şansı bulamadığı ve takımından ayrılabileceği kaydedildi.

Bununla beraber yıldız futbolcuya Brezilya ve Türkiye'den ilginin olduğu ifade edildi.

Fox Spors muhabiri Raoul Ortiz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son günlerde Meksika Milli Takımı'nın kaptanı bazı takımlar tarafından incelendi. Türkiye ve Brezilya'dan ilgi var." dedi.

Öte yandan Bolavip'nin iddiasına göre, Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan biri oyuncuya ilgi duyan Türk kulübü oldu.



