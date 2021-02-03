Haberler Fenerbahçe Sergen Yalçın'dan flaş Atiba tercihi! O maçta...

'dan flaş tercihi! O maçta...

teknik direktörü , oyuncularıyla yaptığı konuşmada, geleceğe odaklanmaları gerektiğini söyledi. Öte yandan siyah beyazlı takımın hocası, Antalyaspor maçı öncesi sürpriz bir kararı alabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:52 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:57
Sergen Yalçın'dan flaş Atiba tercihi! O maçta...

Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan 'ta, Teknik Direktör , Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularıyla taktik toplantısı gerçekleştirdi.

Trabzonspor karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını aktaran siyah-beyazlı hoca, liderliği geri almak için geçmişe değil, geleceğe bakmak zorunda olduklarını söyledi.

GARANTİ PAS VURGUSU

Antalyaspor deplasmanında yeni bir galibiyet serisi başlatılmasını isteyen Sergen Yalçın'ın orta sahadaki top kayıplarının altını çizdiği belirlendi. Deneyimli hocanın özellikle riski bölgelerde garanti pasların tercih edilmesini söylediği öğrenildi.

MONTERO-GHEZZAL YEDEK

Beşiktaş'ın teknik patronu, Antalyaspor deplasmanında biri mecburi olmak üzere ilk 11'de üç değişiklik düşünüyor. Sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda Fabrice N'Sakala'yı sahaya sürecek olan Sergen Yalçın'ın, Francisco Montero ve Rachid Ghezzal'ı yedeğe çekebileceği ifade edildi.

ATİBA DİNLENDİRİLEBİLİR

Bu oyuncuların yerlerine Welinton ve Kevin N'Koudou'ya 11'de görev vermeyi planlayan siyah-beyazlı hocanın, kaptan Hutchinson'u da dinlendirebileceği kaydedildi. Son dönemde tüm maçlarda görev yapan 37 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yerine Necip Uysal'ın 11'de yer alabileceği vurgulandı. (Milliyet)

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