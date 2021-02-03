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'nin yeni yıldızı transfer dönemine damga vurdu

Yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:46
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil transfer dönemine damga vurdu

Pandeminin gölgesinde devam eden 'de ara transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminde başta dört büyük kulüp olmak üzere, kıyasıya bir rekabet yaşanırken, en fazla transfer yapan Süper Lig ekibi oldu. ise transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı.

MEDYA TRANSFERLERİ BÖYLE GÖRDÜ
Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig'de yer alan kulüplerin, ara transfer dönemindeki, medya karnesini inceledi. 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

Hem hem de 'ın talip olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan 14 bin 569 habere konu olurken, Galatasaray'a geri dönüş yapan ise 8 bin 399 haberle adından söz ettirdi.

'un 'dan kadrosuna kattığı 5 bin 93 haber, Fenerbahçe'ye transfer olan 4 bin 978 haber, 'ın devre arasında kadrosuna kattığı ise 4 bin 223 haberle transfer döneminde medyanın en çok konuştuğu oyuncular arasında yer aldı.

Transfer döneminde futbolcular ve takımlar dışında en çok konuşulan diğer başlık ise (TFF) tarafından belirlenen harcama limitleri oldu. Harcama limiti tartışmaları ile alakalı medyaya 2 bin 816 haber yansıdığı görüldü.

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