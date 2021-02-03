Fenerbahçe'nin galibiyet şifresi belli oldu!

Deplasmanda perdeyi 26. dakikada Senegalli forveti Mame Thiam ile açan Fenerbahçe galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği 4 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Hatayspor'un serisini beşinci maçta Fenerbahçe sonlandırdı. Akdeniz ekibi düne kadar çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanırken tek beraberliğini 2-2 biten Beşiktaş mücadelesinde yaşamıştı.

FENERBAHÇE HERKESİ YENDİ

Ligin ilk yarısında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en az iki kez karşılaştığı 72 takımın tamamını mağlup etmeyi başarmış oldu. Bununla beraber Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk golü attığı maçların tamamını kazanan tek takım oldu.

DIŞ SAHADA KENDİNİ AŞTI

Bu sezon Süper Lig'de 8 deplasman maçı kazanan Fenerbahçe daha önceki iki sezonun toplamındaki galibiyet sayısını şimdiden geride bıraktı. (Hürriyet)



