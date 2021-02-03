Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay galibiyetinin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan başkan Koç'un öne çıkan sözleri şunlar: "Öncelikle Altay'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir maç çıkardı. Nispeten iyi oynamadığımız maçta 3 puan almak önemli. Diğer takımlar da buraya geldi ama esnaflar, eşler, dostlar 'Fenerbahçe gelince daha farklı oldu' dedi. Mutlu geldik, mutlu ayrılıyoruz. Hafta sonu da çok önemli bir maçımız var. Gustavo'da ciddi sıkıntı olmasa maçı terk etmezdi, onun için endişeliyiz."

BİZ KONUŞMAYIZ

"Şimdi tüm konsantrasyon ve odağımız hafta sonu oynanacak maçta. Transferde nasıl hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Biz fazla konuşmadan, odaklandığımız oyuncunun transferini bitirmeye çalışıyoruz. Mesut Özil transferinde de söyledim. Ne gaza geldik, ne gaza getirdik. Daha imza atmadan 'biz onu, o bizi istiyor' demedik. İrfan Can özelinde bakarsak; sayın Alper Bey dedi ki: "Fenerbahçe isterse alır." İşimizi bitirdikten sonra açıkladık. Bizim tarzımız bu. Rekabet olacaktır transferde, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Dünyanın sonu değildir."

İRFAN'IN DA GÖNLÜ BİZDEN YANAYDI

Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'ın da istediği İrfan Can için de konuştu. Fenerbahçe'nin patronu, "İrfan öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok söylenecek şey var, hiç söylenmeyecek şey var. Transferin son ayağında oyuncuyla şahsen ve yalnız görüştüm. Tercihin var mı dedim. Sadece kulüplerin anlaşması değil, oyuncunun da gönlü lazım. Hiçbir sıkıntı olmayınca imzaladık" diye konuştu.