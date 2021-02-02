Kahveni yudumla seyret!

Son olarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transferin tartışmasız yıldızı oldu. Arsenal'den dünya yıldızı Mesut Özil'i renklerine bağlayarak tüm dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, Queens Park Rangers'tan Bright Osayi-Samuel ve Apollon Limassol'dan Attila Szalai ile nokta atışı yaparak gücüne güç kattı. Kanarya özellikle orta sahada rakiplerini imrendirecek bir oyuncu çeşitliliğine ulaştı.

EROL BULUT'UN İŞİ ZOR

Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Sosa ve Mert Hakan gibi kalburüstü isimlere sahip olan sarı-lacivertli ekipte bu oyunculara dünya yıldızı Mesut Özil ile genç yetenek İrfan Can Kahveci de eklendi. Taraftarlar, "Bu orta saha ile aşamayacağımız defans yok. Allah rakiplerin yardımcısı olsun" yorumları yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'un eli güçlenirken, ilk onbirde kimi oynatacağı konusunda zorluk yaşacağı ifade ediliyor.