Haberler Fenerbahçe Kahveni yudumla seyret!

Kahveni yudumla seyret!

, , Pelkas, ve ’ın yanına ve da eklendi. Taraftarlar, “Bu orta saha ile aşamayacağımız defans yok” diyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Kahveni yudumla seyret!

Son olarak Kahveci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transferin tartışmasız yıldızı oldu. 'den dünya yıldızı 'i renklerine bağlayarak tüm dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, 'tan -Samuel ve 'dan ile nokta atışı yaparak gücüne güç kattı. Kanarya özellikle orta sahada rakiplerini imrendirecek bir oyuncu çeşitliliğine ulaştı.

EROL BULUT'UN İŞİ ZOR

, , Pelkas, ve gibi kalburüstü isimlere sahip olan sarı-lacivertli ekipte bu oyunculara dünya yıldızı Mesut Özil ile genç yetenek de eklendi. Taraftarlar, "Bu orta saha ile aşamayacağımız defans yok. Allah rakiplerin yardımcısı olsun" yorumları yaptı. Teknik direktör 'un eli güçlenirken, ilk onbirde kimi oynatacağı konusunda zorluk yaşacağı ifade ediliyor.

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