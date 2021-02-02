Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil'den flaş galibiyet paylaşımı!

Süper Lig lider Fenerbahçe, 23. hafta maçında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Mesut Özil, galibiyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
32 yaşındaki oyuncu, yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran kaleci Altay Bayındır'a paylaşımında ayrıca teşekkür etti.
İşte o paylaşım:
"İnanılmaz bir duygu. Fenerbahçe için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay Bayındır için ayrı teşekkürler."
İnanılmaz bir duygu 💛⚽💙 @Fenerbahce için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz @AltayBayindir_1 için ayrı teşekkürler 💪🏼👏🏼 #YaFenerYa&mdash; Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 2, 2021