Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil'den flaş galibiyet paylaşımı!

Süper Lig lider Fenerbahçe, 23. hafta maçında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Mesut Özil, galibiyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

32 yaşındaki oyuncu, yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran kaleci Altay Bayındır'a paylaşımında ayrıca teşekkür etti.

İşte o paylaşım:

"İnanılmaz bir duygu. Fenerbahçe için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Altay Bayındır için ayrı teşekkürler."