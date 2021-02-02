Haberler Fenerbahçe Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil'den flaş galibiyet paylaşımı!

- maçı sonrası 'den flaş galibiyet paylaşımı!

'in 23. haftasında 'a konuk olan , rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan yeni transfer , 3 puan sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 18:53
Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil'den flaş galibiyet paylaşımı!

lider , 23. hafta maçında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan , galibiyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

32 yaşındaki oyuncu, yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran kaleci 'a paylaşımında ayrıca teşekkür etti.

İşte o paylaşım:

"İnanılmaz bir duygu. için ilk maçım. Takımımıza tebrikler, çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz Bayındır için ayrı teşekkürler."

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