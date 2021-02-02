Haberler Fenerbahçe Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 23. haftasında , sahasında 'yi konuk edecek. ve gibi transferler ile kadrosunu kuvvetlendiren lider Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk sezonunda muhteşem performans gösteren Hatayspor'u yenerek liderlik koltuğunda kalmak ve derbi öncesinde moral kazanmak istiyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 07:37 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 07:38
Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler merakla araştırma yapıyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, , Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, , Boupendza, Diof

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, , , , Valencia, Thiam, Samatta

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle ile 'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna , Sinan Gümüş ve yeni transfer , Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL'İN YER ALMASI BEKLENİYOR


Fenerbahçe'de 'in Hatayspor mücadelesinde ilk maçına çıkması bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, maç eksiğinin bulunması sebebiyle bir süredir yükleme antrenmanları yapıyordu. Dün dinlendirilen Mesut Özil'in sarı-lacivertli forma ile ilk kez Hatayspor maç kadrosunda yer alması ve ilk 11 olmasa da sonradan görev alması bekleniyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

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