Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu! CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diof (Muhtemel)

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Osayi Samuel, Valencia, Thiam

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MESUT ÖZİL KULÜBEDE!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil, Hatayspor maçında ilk defa bir resmi maçta sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.

KANARYA 5 OYUNCUDAN YOKSUN!

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA AKINTOLA CEZALI!

Akdeniz ekibinde Akintola kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahada olamayacak.