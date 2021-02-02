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Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu! CANLI

'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla liderliği eline geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'u yenerek zirvede kalmak ve derbi öncesinde moral kazanmak istiyor. Hatayspor ise güçlü rakibini mağlup edip yükselişini sürdürmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Osayi Samuel ilk 11'de yer alırken yedeklerde şans bekleyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 14:48 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 14:51
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu! CANLI

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, , , Yusuf, Mesut, Aabid, , Akintola, , Boupendza, Diof (Muhtemel)

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, Gustavo, Ozan, , Osayi Samuel, Valencia, Thiam

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MESUT ÖZİL KULÜBEDE!
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı , Hatayspor maçında ilk defa bir resmi maçta sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.

KANARYA 5 OYUNCUDAN YOKSUN!
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle ile 'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna , ve yeni transfer , Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA AKINTOLA CEZALI!
Akdeniz ekibinde Akintola kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahada olamayacak.

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