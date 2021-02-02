Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan galibiyet yorumu! "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ancak buna rağmen alınan galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Bulut, "Kazandık, zor bir maç oldu, zor olacağını da biliyorduk. Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yapıp geldik, bu da takımı yordu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, rakipten de baskı yedik normal olarak. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

LUIZ GUSTAVO AÇIKLAMASI

Luiz Gustavo'nun sakatlığı hakkında da bilgi veren Erol Bulut, "Gustavo bu takım için çok önemli. O çıktıktan sonra 2. yarıda baskıyı daha çok yedik, durumu İstanbul'a dönünce belli olacak. Elimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.