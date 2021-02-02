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Teknik Direktörü 'tan galibiyet yorumu! "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

Teknik Direktörü , 2-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, galibiyet için mutlu olduklarını ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 19:21
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan galibiyet yorumu! "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

'in 23. haftasında , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü , istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ancak buna rağmen alınan galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Bulut, "Kazandık, zor bir maç oldu, zor olacağını da biliyorduk. Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yapıp geldik, bu da takımı yordu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, rakipten de baskı yedik normal olarak. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

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'nun sakatlığı hakkında da bilgi veren Erol Bulut, " bu takım için çok önemli. O çıktıktan sonra 2. yarıda baskıyı daha çok yedik, durumu 'a dönünce belli olacak. Elimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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