Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe rakiplerini kıskandıran bir kadro oluşturdu

rakiplerini kıskandıran bir kadro oluşturdu

'ın transferinin ardından 'nin Transfermarkt'taki kadro değeri 94.13 milyon euro'ya ulaştı. Böylece sarı-lacivertliler, ezeli rakibi 'ı geçerek 'in en değerli takımı oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe rakiplerini kıskandıran bir kadro oluşturdu

'ın transferinin ardından 'nin Transfermarkt'taki kadro değeri 94.13 milyon euro'ya ulaştı. Böylece sarı-lacivertliler, ezeli rakibi 'ı geçerek 'in en değerli takımı oldu.

FENERBAHÇE KONUŞMAZ, ALIR!

ve 'ın ardından İrfan Can'ı da Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yönetimin yüzü gülüyor. , "Bugüne kadar herkes konuştu... Yok o takım yok bu takım. İrfan Can Fenerbahçe'sine kavuştu" derken, yönetim kurulu yedek üyesi , "Fenerbahçe çok konuşmaz. 1 kere konuşur. 24 saat sonra da formayı giydirir. Burası . Ailemize hoş geldin " açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA