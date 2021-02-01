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Hoşgeldin 'ım ciğerim!

Sarı-lacivertliler, ’e 8 milyon euro paranın yanı sıra ve ’yi verdi. Kanarya, ’a transferde son 2 sezonda 3. golünü attı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Hoşgeldin İrfan Can'ım ciğerim!

Ezeli rakiplerin düellosunda kazanan oldu. Sarı-lacivertliler, 'la girdiği transfer yarışından galip ayrılarak milli futbolcuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe, Kahveci'ye karşılık 'e 8 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra sezon başında bu takıma kiralanan ve 'yi verecek. Sonraki satıştan da yüzde 20 pay ödenecek. SPORTİF direktör dün yönetimi ile tekrar masaya oturdu. Görüşmeye takasla verilen Tolga Ciğerci de dahil oldu. Uzun pazarlıkların ardından akşam saatlerinde anlaşma sağlandı. Sarı- lacivertliler böylece ve 'ın ardından son 2 sezonda Galatasaray ile girdiği üçüncü transfer yarışındanda galip ayrıldı. İrfan Can'ın bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

HANGI TAKIMLA ANLAŞIRSANIZ ORAYA GIDERIM
İrfan Can'ın sürekli Galatasaray'da oynamak istediği söyleniyordu. Başakşehir yönetimi genç oyuncu ile dün bir görüşme yaptı. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' açıklamasını yapınca, Başakşehir, Galatasaray'dan daha iyi teklif yapan Fenerbahçe ile el sıkıştı.

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