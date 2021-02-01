Hoşgeldin İrfan Can'ım ciğerim!

Ezeli rakiplerin İrfan Can Kahveci düellosunda kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'la girdiği transfer yarışından galip ayrılarak milli futbolcuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'ye karşılık Medipol Başakşehir'e 8 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra sezon başında bu takıma kiralanan Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi verecek. Sonraki satıştan da yüzde 20 pay ödenecek. SPORTİF direktör Emre Belözoğlu dün Başakşehir yönetimi ile tekrar masaya oturdu. Görüşmeye takasla verilen Tolga Ciğerci de dahil oldu. Uzun pazarlıkların ardından akşam saatlerinde anlaşma sağlandı. Sarı- lacivertliler böylece Vedat Muriç ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından son 2 sezonda Galatasaray ile girdiği üçüncü transfer yarışındanda galip ayrıldı. İrfan Can'ın bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

HANGI TAKIMLA ANLAŞIRSANIZ ORAYA GIDERIM

İrfan Can'ın sürekli Galatasaray'da oynamak istediği söyleniyordu. Başakşehir yönetimi genç oyuncu ile dün bir görüşme yaptı. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' açıklamasını yapınca, Başakşehir, Galatasaray'dan daha iyi teklif yapan Fenerbahçe ile el sıkıştı.