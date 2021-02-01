Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! İşte o plan

Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı. Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Sabah'ın haberine göre genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi... Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek.

Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de yarınki maç öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.