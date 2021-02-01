Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! İşte o plan

'tan Yandaş'a özel görev! İşte o plan

maçında sakatlanan Pelkas'ın yerini Yandaş’la dolduracak , B planı olarak ise - ’in 11’de olduğu 4-4-2 sistemini düşünüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:44 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:49
Erol Bulut'tan Mert Hakan Yandaş'a özel görev! İşte o plan

'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı. Teknik direktör , bugün gidilecek deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Sabah'ın haberine göre genç hocanın A planı; 'ın orta alana monte edilmesi... Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek.

Bu durumda B planı devreye girecek ve - ilk 11'e dahil olacak. ve , oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de yarınki maç öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.

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