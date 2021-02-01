İç-dış saha ayrımı yapmadan tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Bulut, "Hazırlık, lig, kupa... Fenerbahçe sahaya çıktığında her zaman maçı kazanmak için oynar. Önümüzde 19 haftalık bir süreç var. Maksimum galibiyeti alıp sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
Erol Bulut: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yüzü gülüyor. Bulut yapacakları tüm karşılaşmalardan 3 puan istediklerini belirtti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:27 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50