Erol Bulut: Hedefe ulaşmak istiyoruz

İç-dış saha ayrımı yapmadan tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Bulut, "Hazırlık, lig, kupa... Fenerbahçe sahaya çıktığında her zaman maçı kazanmak için oynar. Önümüzde 19 haftalık bir süreç var. Maksimum galibiyeti alıp sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.