Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Hedefe ulaşmak istiyoruz

: Hedefe ulaşmak istiyoruz

Teknik Direktörü 'un yüzü gülüyor. Bulut yapacakları tüm karşılaşmalardan 3 puan istediklerini belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:27 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Erol Bulut: Hedefe ulaşmak istiyoruz

İç-dış saha ayrımı yapmadan tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Bulut, "Hazırlık, lig, kupa... sahaya çıktığında her zaman maçı kazanmak için oynar. Önümüzde 19 haftalık bir süreç var. Maksimum galibiyeti alıp sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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