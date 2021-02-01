Haberler Fenerbahçe Ademi gitti Koita gelebilir

Ademi gitti Koita gelebilir

, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar 'e kiralıyor. Tarafların anlaştığı, açıklamanın bugün yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Ademi gitti Koita gelebilir

Öte yandan sarı- lacivertliler, gözden çıkarılan 'u da takımlarına önerdi. Uruguaylı stoperin ile görüştüğü bildirildi. Lemos'un ile takasının da gündemde olduğu belirtiliyor. Kemal Ademi'nin Karagümrük'e gitmesi halinde 'nin Koita'yı renklerine bağlamak istediği ifade edildi.

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