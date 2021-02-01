Öte yandan sarı- lacivertliler, gözden çıkarılan Mauricio Lemos'u da Süper Lig takımlarına önerdi. Uruguaylı stoperin Kasımpaşa ile görüştüğü bildirildi. Lemos'un Fedo Koita ile takasının da gündemde olduğu belirtiliyor. Kemal Ademi'nin Karagümrük'e gitmesi halinde Fenerbahçe'nin Koita'yı renklerine bağlamak istediği ifade edildi.
Ademi gitti Koita gelebilir
Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralıyor. Tarafların anlaştığı, açıklamanın bugün yapılacağı bildirildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50