Ademi gitti Koita gelebilir

Öte yandan sarı- lacivertliler, gözden çıkarılan Mauricio Lemos'u da Süper Lig takımlarına önerdi. Uruguaylı stoperin Kasımpaşa ile görüştüğü bildirildi. Lemos'un Fedo Koita ile takasının da gündemde olduğu belirtiliyor. Kemal Ademi'nin Karagümrük'e gitmesi halinde Fenerbahçe'nin Koita'yı renklerine bağlamak istediği ifade edildi.