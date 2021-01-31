Valencia'dan artistlik gol!

Fenerbahçe, Çaykur Rize engelini kayıpsız geçerken Enner Valencia takımını sırtlayan isimdi. Karadeniz ekibi karşısında çok da etkili olamayan Ekvador'lu futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarında şapkadan tavşan çıkardı. Sarı-lacivertli takım ceza sahasına yaklaşık 28 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Caner ile birlikte topun başına geçen Valencia nefis bir şut çıkardı. Kaleci Gökhan'ın ellerini teğet geçen top sol yan direğe çarptı. Ardından da başarılı file bekçisinin sırtına çarpıp ağlarla buluştu. İlk yarı Fenerbahçe'nin gol sevinciyle kapandı.

GOL GÖKHAN'A YAZILDI

Hakem Abdulkadir Bitigen, sırtına çarpıp ağlara gitmesi nedeniyle golü Gökhan'a yazdı. 90 dakika sonunda başka gol olmazken Fenerbahçe, Enner Valencia'nın muhteşem frikiği ile 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. 78. dakikada yerini Sosa'ya bırakan tecrübeli futbolcu ise son haftalardaki skor katkısını sürdürmüş oldu. Bu sezon ilk golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Valencia, Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor ağlarını havalandırmış, Antalyaspor maçında ise asist katkısı yapmıştı.

CİVCİV SARISINA BOYATTI

Sosa, Çaykur Rizespor maçında yeni imajıyla dikkat çekti. Son dönemde ilk 11'de şans bulamayan Arjantinli futbolcu, dün de 78'de oyuna dahil oldu. Futbolundan çok civciv sarısına boyanmış saçlarıyla dikkat çekti.

KALE EMİN ELLERDE

Süper Lig'de son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, kalesinde de başarılı bir performansa imza attı. Yıldız kaleci Altay Bayındır bu 8 maçta sadece 4 gol yerken, 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

KRİTİK BİR GALİBİYET ALDIK

Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren ve son 4 maçta takımına 3 gollük katkı yapan Enner Valencia, maç sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. Çaykur Rize karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını kaydeden Ekvador'lu oyuncu, "Gol attığım için çok sevinçliyim ama daha da önemlisi kazanmamızdı" diye konuştu.