Haberler Fenerbahçe Valencia'dan artistlik gol!

'dan artistlik gol!

İlk yarının son anlarında kazanılan serbest atışın başına geçen sarı-lacivertli futbolcu adeta 3 bant çekti. Sert vuruşu önce sol yan direğe ardından da kaleci Gökhan’a çarpıp ağlarla buluştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 00:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Valencia'dan artistlik gol!

, engelini kayıpsız geçerken takımını sırtlayan isimdi. ekibi karşısında çok da etkili olamayan Ekvador'lu futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarında şapkadan tavşan çıkardı. Sarı-lacivertli takım ceza sahasına yaklaşık 28 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Caner ile birlikte topun başına geçen nefis bir şut çıkardı. Kaleci Gökhan'ın ellerini teğet geçen top sol yan direğe çarptı. Ardından da başarılı file bekçisinin sırtına çarpıp ağlarla buluştu. İlk yarı Fenerbahçe'nin gol sevinciyle kapandı.

GOL GÖKHAN'A YAZILDI

Hakem Abdulkadir Bitigen, sırtına çarpıp ağlara gitmesi nedeniyle golü Gökhan'a yazdı. 90 dakika sonunda başka gol olmazken Fenerbahçe, Enner Valencia'nın muhteşem frikiği ile 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. 78. dakikada yerini 'ya bırakan tecrübeli futbolcu ise son haftalardaki skor katkısını sürdürmüş oldu. Bu sezon ilk golünü ağlarına gönderen Valencia, ve ağlarını havalandırmış, maçında ise asist katkısı yapmıştı.

CİVCİV SARISINA BOYATTI

Sosa, maçında yeni imajıyla dikkat çekti. Son dönemde ilk 11'de şans bulamayan Arjantinli futbolcu, dün de 78'de oyuna dahil oldu. Futbolundan çok civciv sarısına boyanmış saçlarıyla dikkat çekti.

KALE EMİN ELLERDE

'de son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, kalesinde de başarılı bir performansa imza attı. Yıldız kaleci Altay Bayındır bu 8 maçta sadece 4 gol yerken, 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

KRİTİK BİR GALİBİYET ALDIK

Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren ve son 4 maçta takımına 3 gollük katkı yapan Enner Valencia, maç sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. Çaykur Rize karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını kaydeden Ekvador'lu oyuncu, "Gol attığım için çok sevinçliyim ama daha da önemlisi kazanmamızdı" diye konuştu.

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