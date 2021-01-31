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'dan 'ye flaş teklif!

Son dakika haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , sezonu şampiyonlukla noktalayıp hem 4. yıldız hem de hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertlilere 'dan flaş bir teklif geldi. İşte gazetesinin duyurduğu o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 11:12
UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , 22. haftası oynanan 'de Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve mücadelesini sürdürüyor.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, ligdeki son 8 maçından 22 puan toplamış oldu.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak hem 4. yıldıza hem de hedeflerine ulaşmak isteyen Kanarya'ya, Başkanı Ceferin'den flaş bir teklif geldi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

gazetesinin duyurduğu habere göre sarı-lacivertliler 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan Elit Lig'e davet edildi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Haberde 'nın 'nin yanı sıra Real Madrid, Juventus, Manchester United ve Paris Saint Germain ile de görüştüğü belirtildi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Görüşmeleri bizzat Avrupa Kulüpler Birliği'ni temsilen Başkan yardımcıları Luis Rubiales ile Fernando Gomes gerçekleştirdi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

İşte AS gazetesine yansıyan o haber...

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