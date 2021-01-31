UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 22. haftası oynanan Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve mücadelesini sürdürüyor.

Son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, ligdeki son 8 maçından 22 puan toplamış oldu.