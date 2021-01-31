UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 22. haftası oynanan Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve mücadelesini sürdürüyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 22. haftası oynanan Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve mücadelesini sürdürüyor.
Son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, ligdeki son 8 maçından 22 puan toplamış oldu.
Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak hem 4. yıldıza hem de Şampiyonlar Ligi hedeflerine ulaşmak isteyen Kanarya'ya, UEFA Başkanı Ceferin'den flaş bir teklif geldi.
İspanyol AS gazetesinin duyurduğu habere göre sarı-lacivertliler 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan Elit Lig'e davet edildi.
Haberde UEFA'nın Fenerbahçe'nin yanı sıra Real Madrid, Juventus, Manchester United ve Paris Saint Germain ile de görüştüğü belirtildi.
Görüşmeleri bizzat Avrupa Kulüpler Birliği'ni temsilen UEFA Başkan yardımcıları Luis Rubiales ile Fernando Gomes gerçekleştirdi.
İşte AS gazetesine yansıyan o haber...