Son dakika: Fatih Karagümrük Kemal Ademi transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı!

Ara transfer döneminde yaptğı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un gelecek planları arasında yer almayan Kemal Ademi'yi vedalaşılacak isimler arasına koymuştu. 25 yaşındaki santrfora sürpriz bir talip çıktığı belirtildi.



TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kemal Ademi'nin peşine düştü. Kırmızı-siyahlılar Ademi'yi kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Sezon başı Fenerbahçe'ye transfer olan Kosova asıllı İsviçreli oyuncu, Süper Lig'de 7 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti. Kemal Ademi'nin sarı-lacivertli takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.