Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fatih Karagümrük Kemal Ademi transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı!

Son dakika: transferi için 'ye resmi teklif yaptı!

'nin yollarını ayırmayı planladığı 'ye 'den talip çıktı. , 25 yaşındaki santrfor için sarı-lacivertli takıma resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 13:28
Son dakika: Fatih Karagümrük Kemal Ademi transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı!

Ara transfer döneminde yaptğı takviyelerle kadrosunu güçlendiren 'de gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör 'un gelecek planları arasında yer almayan 'yi vedalaşılacak isimler arasına koymuştu. 25 yaşındaki santrfora sürpriz bir talip çıktığı belirtildi.


'un haberine göre ekiplerinden , Kemal Ademi'nin peşine düştü. Kırmızı-siyahlılar Ademi'yi kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Sezon başı Fenerbahçe'ye transfer olan asıllı İsviçreli oyuncu, Süper Lig'de 7 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti. Kemal Ademi'nin sarı-lacivertli takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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