Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Farklı kazanmalıydık

Erol Bulut: Golü daha erken bulmalıydık. Yağışlı hava ve kötü zemin futbolumuzu etkiledi. 3 puan aldık, mutluyuz. Galibiyetler sürecek.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 00:09Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bugün 46 yaşına giren Bulut, "Oyuncularım galibiyeti bana doğum günü hediyesi olarak verdiklerini söyledi. Onlara teşekkür ediyorum. Mücadele gücü yüksek bir maç oynadık. Yoğun yağış zemini kötü etkiledi. Ağır zemin de futbolumuzu etkiledi. Daha iyi oynayabilirdik. Oyun çok durdu. Golü daha erken bulmalıydık. İlk yarının sonunda güzel bir golle öne geçtik. Daha farklı kazanmamız gerekiyordu. 3 puan aldığımız için mutuyuz. Galibiyetlerimiz sürecek. Kazanmaya devam ettikçe liderlik koltuğunu da alacağız ve bırakmayacağız" diye konuştu. Mesut'la ilgili ise, "En kısa sürede aramıza katmaya çalışıyoruz. Hazırlıklarını sürdürüyor" dedi.