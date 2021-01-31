Fenerbahçe isterse alır

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:29Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. İrfan Can'ın transferini kast eden Pirşen, "Galatasaray istediği kadar bir oyuncunun kafasını karıştırsın, eğer Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır. Birçok örnekleri var." dedi. Sarı-kırmızılı takıma yüklenen Pirşen, "Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor? Biz tek kelam etsek hemen ceza alıyoruz. Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki" ifadelerini kullandı. Pirşen, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunun yakın zamanda tescilleneceğini de kaydetti.