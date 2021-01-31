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isterse alır

, için ’a yüklendi: İstedikleri kadar kafasını karıştırsınlar. bir oyuncuyu isterse alır. Oğulcan’a niye ceza yok!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe isterse alır
Yönetim Kurulu üyesi maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. 'ın transferini kast eden Pirşen, " istediği kadar bir oyuncunun kafasını karıştırsın, eğer Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır. Birçok örnekleri var." dedi. Sarı-kırmızılı takıma yüklenen Pirşen, "Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor? Biz tek kelam etsek hemen ceza alıyoruz. Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki" ifadelerini kullandı. Pirşen, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunun yakın zamanda tescilleneceğini de kaydetti.
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