Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin kasasından bu transfer için 7 milyon euro + KDV çıkacak. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncu 11 milyon euronun üstündeki bedelin %20'si Başakşehir'e ödenecek.

İşte sarı-lacivertlilerin KAP bildirimi:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.

Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."