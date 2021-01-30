Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye çok yakın! Son görüşme bugün...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye çok yakın! Son görüşme bugün...

Son dakika transfer haberi... Transferin paylaşılaşmayan ismi için Fenerbahçe ’e 4 milyon euro+Deniz+Cisse ile 6.5 milyon euro+Deniz’den oluşan iki teklif sunuldu. Prensipte el sıkışıldı; son görüşme ise bugün. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:11 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye çok yakın! Son görüşme bugün...

Transferde son saatlere girilirken Fenerbahçe'den 'den sonra bir bomba daha geliyor. Sarılacivertliler, 'la büyük bir yarışa girdiği konusunda mutlu sona ulaşmak üzere. Başkan ile sportif direktör dün Başkanı ile buluşarak, pazarlığa oturdu. Transferin gözdeki 'a karşılık ilk teklif 4 milyon euro'nun yanı sıra +'nin bonservisleriyle verilmesi oldu.

İMZA İÇİN HABER BEKLİYOR
Ali Koç ayrıca sadece Deniz ile 6.5 milyon euro verebileceklerini de iletti. İki teklifte ayrıca bonus maddeleri de yer aldı. Tarafların prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Resmi açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor. 'ın 5 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinin ise 'de kabul görmediği bildirildi. Gelişmeleri menajeri aracılığıyla izleyen İrfan Can, imza atmak için haber bekliyor.

YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, görüşmenin ardından, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi. Transferin bugün sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başakşehir'de bu sezon 25 maça çıkan İrfan Can 6 gol+3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki milli futbolcu, , ve pozisyonlarnıda oynuyor.

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