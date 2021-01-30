Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye çok yakın! Son görüşme bugün...

Transferde son saatlere girilirken Fenerbahçe'den Mesut Özil'den sonra bir bomba daha geliyor. Sarılacivertliler, Galatasaray'la büyük bir yarışa girdiği İrfan Can Kahveci konusunda mutlu sona ulaşmak üzere. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu dün Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile buluşarak, pazarlığa oturdu. Transferin gözdeki İrfan Can'a karşılık ilk teklif 4 milyon euro'nun yanı sıra Deniz Türüç+Papiss Cisse'nin bonservisleriyle verilmesi oldu.

İMZA İÇİN HABER BEKLİYOR

Ali Koç ayrıca sadece Deniz ile 6.5 milyon euro verebileceklerini de iletti. İki teklifte ayrıca bonus maddeleri de yer aldı. Tarafların prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Resmi açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor. G.Saray'ın 5 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinin ise Başakşehir'de kabul görmediği bildirildi. Gelişmeleri menajeri aracılığıyla izleyen İrfan Can, imza atmak için haber bekliyor.

YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, görüşmenin ardından, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi. Transferin bugün sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başakşehir'de bu sezon 25 maça çıkan İrfan Can 6 gol+3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki milli futbolcu, 10 numara, merkez orta saha ve sol açık pozisyonlarnıda oynuyor.