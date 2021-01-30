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Pelkas 'de mutlu mu? Arkadaşı Yunanistan'da açıkladı!

'nin sezon başında PAOK'tan kadrosuna kattığı , sezon başından bu yana attığı goller ve asistlerle taraftarın gözbebeği olmuştu. Yunan medyası, Pelkas'ın PAOK'tan arkadaşı Stelios Pozatzidis ile yaptığı röportajda oyuncuya Pelkas'ı sorarken, 26 yaşındaki futbolcu Pelkas ile konuştuğunu ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyledi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:11
Pelkas Fenerbahçe'de mutlu mu? Arkadaşı Yunanistan'da açıkladı!

'nin Yunan yıldızı , ülkes basınında konu olmaya devam ediyor. Son olarak Pelkas'ın PAOK'tan arkadaşı Stelios Pozatzidis, yaptığı konuşmada yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerdeki durumunu açıkladı.

Pozatzidis, konu ile ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Pelkas ile kısa süre önce görüştük. Zaten sık sık telefonlaşıyoruz. O, çok büyük bir takımda olduğu için mutlu. Bence PAOK kariyerine doymuştu ve yeni bir hikaye yazmak için doğru zaman gelmişti.

AYRILIK SONRASI ELEŞTİRİLER HAKKINDA...
Bu PAOK'un olmazsa olmazı. Kendi altyapısından çıkan futbolcuları suçluyorlar. Stefanos Athanasiadis'e de böyle şeyler olmuştu. Yabancıların profesyonel olduğunu ancak Yunan futbolcuların daha bağlı olması gerektiğini savunuyorlar."

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