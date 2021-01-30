Haberler Fenerbahçe Ömer’e fırsat tanımadılar

’e fırsat tanımadılar

ile sözleşmesini uzatmayan , ile anlaşırken, menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:29 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Ömer’e fırsat tanımadılar

Genç oyuncunun temsilcisi , "'de bir umut göremedik. Yeterli fırsat tanınmadı. 2-0, 3-0 olsa bile oynatmadı. 5 yıllık proje artık inandırıcı görünmüyordu. , için en iyi adres. 'ın sportif direktörü Mislintat, ve gibi isimleri keşfetti. Ömer'in de benzer bir yol izleyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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