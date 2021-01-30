Ömer’e fırsat tanımadılar

Genç oyuncunun temsilcisi Mehmet Eser, "Fenerbahçe'de bir umut göremedik. Yeterli fırsat tanınmadı. Ali Koç 2-0, 3-0 olsa bile oynatmadı. 5 yıllık proje artık inandırıcı görünmüyordu. Bundesliga, Ömer için en iyi adres. Stuttgart'ın sportif direktörü Mislintat, Dembele ve Sancho gibi isimleri keşfetti. Ömer'in de benzer bir yol izleyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.