Genç oyuncunun temsilcisi Mehmet Eser, "Fenerbahçe'de bir umut göremedik. Yeterli fırsat tanınmadı. Ali Koç 2-0, 3-0 olsa bile oynatmadı. 5 yıllık proje artık inandırıcı görünmüyordu. Bundesliga, Ömer için en iyi adres. Stuttgart'ın sportif direktörü Mislintat, Dembele ve Sancho gibi isimleri keşfetti. Ömer'in de benzer bir yol izleyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ömer’e fırsat tanımadılar
Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaşırken, menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:29 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50