Haberler Fenerbahçe Melih kiralandı

kiralandı

Genç oyuncularını tecrübeli kazanmaları için forma şansı bulacakları takımlara gönderen , 'ı da sezon sonuna kadar 'a kiraladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:39 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Melih kiralandı

Genç oyuncularını tecrübeli kazanmaları için forma şansı bulacakları takımlara gönderen , 'ı da sezon sonuna kadar 'a kiraladı. 16 yaşındaki forvetin sezon sonunda geri döneceği bildirildi.

SON DAKİKA