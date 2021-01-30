Genç oyuncularını tecrübeli kazanmaları için forma şansı bulacakları takımlara gönderen Fenerbahçe, Melih Bostan'ı da sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiraladı. 16 yaşındaki forvetin sezon sonunda geri döneceği bildirildi.
Melih kiralandı
Genç oyuncularını tecrübeli kazanmaları için forma şansı bulacakları takımlara gönderen Fenerbahçe, Melih Bostan'ı da sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiraladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:39 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50