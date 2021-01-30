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Kalpleri fethetti

Sarı-lacivertli takımda el üstünde tutulan Gustavo, Mesut’un transferi için ücretinde indirim yaparak yine gönülleri kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kalpleri fethetti

, 'i renklerine bağlayarak taraftarını sevince boğmuştu. Başkanı 'in, "Fenerbahçe, limitini açabilmek için ve Gustavo'nun ücretini düşürdü" açıklaması bu transferin gerçekleşmesi için iki oyuncunun fedakarlık yaptığını ortaya çıkardı. Özellikle 'nun bu davranışı taraftarlardan büyük övgü aldı. Futbolu ve kişiliğiyle el üstünde tutulan Brezilyalı yıldız ve Serdar'a sosyal medya üzerinden teşekkür edildi. Öte yandan Gustavo'nun yıllık maaşında en az 300 bin euro, Serdar'ın ise yaklaşık 2 milyon TL'lik bir indirimde bulunduğu ifade ediliyor.

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