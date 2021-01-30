Kalpleri fethetti

Fenerbahçe, Mesut Özil'i renklerine bağlayarak taraftarını sevince boğmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Fenerbahçe, limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Gustavo'nun ücretini düşürdü" açıklaması bu transferin gerçekleşmesi için iki oyuncunun fedakarlık yaptığını ortaya çıkardı. Özellikle Luiz Gustavo'nun bu davranışı taraftarlardan büyük övgü aldı. Futbolu ve kişiliğiyle el üstünde tutulan Brezilyalı yıldız ve Serdar'a sosyal medya üzerinden teşekkür edildi. Öte yandan Gustavo'nun yıllık maaşında en az 300 bin euro, Serdar'ın ise yaklaşık 2 milyon TL'lik bir indirimde bulunduğu ifade ediliyor.