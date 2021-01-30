Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de ilk 11 değişmedi

’de ilk 11 değişmedi

’de geçtiğimiz hafta oynanan maçındaki kadrosu karşılaşmasında da değişmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 19:38
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