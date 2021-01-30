Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan öğrencilerine uyarı! "Sıra bizde..."

'tan öğrencilerine uyarı! "Sıra bizde..."

Ara transferde yapılan takviyelerle yüzü gülen , güçlerini sahaya da yansıtarak mutlu sona ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 22:56 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Erol Bulut'tan öğrencilerine uyarı! "Sıra bizde..."

'de , Osayi Samuel ve transferleri teknik direktör 'un da yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, istediği oyuncuların alınması nedeniyle yönetime teşekkür ederken artık sıranın kendilerinde olduğunu dile getirdi. Takım olarak çok çalışıp, sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Bulut, taraftarın özlemini çektiği şampiyonluğa bu sezon hep birlikte ulaşmak istediklerini kaydetti. Öte yandan Bulut, maçı öncesi oyuncuları ile de bir toplantı yaptı. Genç teknik adam, 'yı takımın başına getiren rakipleri karşısında dikkatli olunmasını isterken, son 7 maçta ortaya konulan başarılı performansı sürdürüp 3 puanı almalarını istedi.

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