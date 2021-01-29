Yolun sonu şampiyonluk

Kanarya'nın hocası Erol Bulut, dünkü idman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaptı. Çaykur Rizespor maçının önemine değinerek sözlerine başlayan Bulut, "7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. Bu karşılaşmada da alacağımız galibiyetle seriyi sürdürmeliyiz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte gücümüze güç kattık. Sizlerden istediğim önceki maçlarda olduğu gibi sahaya odaklanın. Tüm motivasyonunuzu maçlara verin. Taraftarlarımızın yıllardır beklediği şampiyonluğu olan inancım yüksek. Bunu hep birlikte başaracağız. Maç maç düşünüp, oyunlardan bir an olsun kopmamalıyız" ifadelerini kullandı.

KAYIP YOK

Çaykur Rizespor ile yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Abdulkadir Bitigen, bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, Bitigen'in geçtiğimiz sezon yönettiği 4 karşılaşmada yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

4 EKSİK VAR

İkinci yarının ilk maçında Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 4 futbolcu var... Sezonu kapatan Perotti'nin dışında tedavilerine devam edilen Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu'nun bu karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.