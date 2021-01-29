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Yolun sonu şampiyonluk

, öğrencilerine net ifadeler kullandı: Yeni transferlerle gücümüze güç kattı. Sizlerden istediği yalnızca sahaya odaklanın

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Yolun sonu şampiyonluk

Kanarya'nın hocası , dünkü idman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaptı. Çaykur maçının önemine değinerek sözlerine başlayan Bulut, "7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. Bu karşılaşmada da alacağımız galibiyetle seriyi sürdürmeliyiz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte gücümüze güç kattık. Sizlerden istediğim önceki maçlarda olduğu gibi sahaya odaklanın. Tüm motivasyonunuzu maçlara verin. Taraftarlarımızın yıllardır beklediği şampiyonluğu olan inancım yüksek. Bunu hep birlikte başaracağız. Maç maç düşünüp, oyunlardan bir an olsun kopmamalıyız" ifadelerini kullandı.

KAYIP YOK
ile yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Abdulkadir Bitigen, bu sezon ilk kez 'nin bir maçında düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, Bitigen'in geçtiğimiz sezon yönettiği 4 karşılaşmada yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

4 EKSİK VAR
İkinci yarının ilk maçında Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 4 futbolcu var... Sezonu kapatan 'nin dışında tedavilerine devam edilen , ve 'nun bu karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.

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