TFF Başkanı Özdemir, sayılmayan şampiyonluklar için kapıyı açtı | Yıldız müjdesi

TFF Başkan Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Flaş konulardan biri olan son dönemdeki sayılmayan şampiyonluklar tartışmasına değinen Özdemir, sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktı. Başkan, "Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var" dedi. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine hakkında da konuşan Özdemir şunları söyledi:

İZLEMEYE GİDECEĞİM

Mesut Özil'e Alman Milli Takımı ve Arsenal, Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uyguladı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut'la birlikte tüm transferler hayırlı olsun. Tüm transferlerden mutluyuz. Kulüplerimizin yaptığı transferler Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Mesut OL kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz. Mesut Özil'i mutlaka izleyeceğim, stadyuma gitmeyi düşünüyorum, stadyuma gidemezsem de televizyondan izleyeceğim.

SERDAR VE GUSTAVO SAYESİNDE

Nihat Özdemir, F.Bahçe'nin Mesut transferi hakkında bir de önemli bilgi paylaştı. Başkan, "Fenerbahçe, limitini açmak için Serdar Aziz ve Gustavo'nun ücretini düşürdü. İki oyuncu indirime gitti" dedi. Bu sözler sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Serdar ve Gustavo için sosyal medyada binlerce tweet attılar.

HAKEMLER BİLE ÖZLEDİ!

Seyircili maç oynanmasıyla ilgili bilgi veren Özdemir, "Aşılanma yüksek sayılara çıkarsa biz de stadyumlarda %30-35 seyircili kapasitesiyle çıkarız" dedi. "Hakemler bile taraftarı özlediklerini söylüyor. Taraftar onları da motive ediyor" ifadesini kullanan Özdemir şöyle devam etti: MHK'nin ilk yarıdaki hakem performansını beğeniyoruz, umarım ikinci yarıda böyle devam eder.

FATİH TERİM'İN RAPORU

Nihat Özdemir, Fatih Terim'in cezası için de şunları söyledi: Bir hakem raporu, bir temsilci raporu var. Orada iki cümle var. İki rapor varsa, hangisi yargılama konusunda hafifse, o dikkate alınır. Fatih Terim'in ceza konusu da budur. Bir müdahale yok. Temsilci raporu hafifti.

YAYIN İHALESİ YAPACAĞIZ

Başkan, yeni yayın ihalesi yapacaklarını da belirtip "beIN SPORTS ile 2021-2022 sonunda sözleşmemiz bitiyor. Bu sezonun mayıs ayı ile aralık ayı sonunda bir 2022-2023 sezonu için yeni yayın ihalesine çıkmak durumundayız. Mayıs ayında ilan etmeyi düşünüyoruz. Ve yeni yayıncı kuruluşumuzu tespit etmek için ihalemizi yapacağız" diye konuştu.