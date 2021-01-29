Haberler Fenerbahçe Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Roma'dan flaş kararı! ve ...

Son dakika transfer haberleri... Ara transferde hem hem de 'ın gündemine gelen Boşnak golcü ile ilgili flaş bir karar alındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 11:54 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 12:03
Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transferin son günlerine girilirken, takımlar da yapacakları takviyeler için vites artırdı.

Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferin hareketli takımlarından ve , son olarak Roma forması giyen için nabız yoklamıştı.

Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Boşnak golcüyle ilgili Roma'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalya Kupası'nda Spezia ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında teknik direktör Paulo Fonseca'ya hakaret eden ve kadro dışı kalan yıldız oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corriere dello Sport'un haberine göre yıldız futbolcu, artık özür dilese bile rezerv takımla idmanlara devam edecek ve A takıma alınmayacak.

Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kaptanlık pazubendi de elinden alınan için transferden başka çıkış yolu görünmüyor.

Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

34 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Roma'ya Manchester City'den transfer olmuştu. Takımının formasıyla bu sezon 20 karşılaşmada görev alan Dzeko, 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

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