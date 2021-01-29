Roma'dan flaş Edin Dzeko kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transferin son günlerine girilirken, takımlar da yapacakları takviyeler için vites artırdı.
Ara transferin son günlerine girilirken, takımlar da yapacakları takviyeler için vites artırdı.
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray, son olarak Roma forması giyen Edin Dzeko için nabız yoklamıştı.
Boşnak golcüyle ilgili Roma'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
İtalya Kupası'nda Spezia ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında teknik direktör Paulo Fonseca'ya hakaret eden ve kadro dışı kalan yıldız oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'un haberine göre yıldız futbolcu, artık özür dilese bile rezerv takımla idmanlara devam edecek ve A takıma alınmayacak.
Kaptanlık pazubendi de elinden alınan Edin Dzeko için transferden başka çıkış yolu görünmüyor.
34 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Roma'ya Manchester City'den transfer olmuştu. Takımının formasıyla bu sezon 20 karşılaşmada görev alan Dzeko, 8 gol atarken 2 de asist yaptı.