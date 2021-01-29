Haberler Fenerbahçe Muriqi'nin buruk sevinci

Muriqi'nin buruk sevinci

'den 'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile oynanan mücadelede ilk gol sevincini yaşarken mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Muriqi'nin buruk sevinci

Sezon başında 'den 'ya transfer olan , ekibinde ilk gol sevincini önceki gün yaşadı. ile oynanan kupa maçında bir kez rakip fileleri havalandıran Kosovalı yıldız, takımının sahadan 3-2 yenik ayrılmasına ise engel olamadı.

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