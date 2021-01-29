Muriqi'nin buruk sevinci

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibinde ilk gol sevincini önceki gün yaşadı. Atalanta ile oynanan kupa maçında bir kez rakip fileleri havalandıran Kosovalı yıldız, takımının sahadan 3-2 yenik ayrılmasına ise engel olamadı.