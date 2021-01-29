Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibinde ilk gol sevincini önceki gün yaşadı. Atalanta ile oynanan kupa maçında bir kez rakip fileleri havalandıran Kosovalı yıldız, takımının sahadan 3-2 yenik ayrılmasına ise engel olamadı.
Muriqi'nin buruk sevinci
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi Atalanta ile oynanan mücadelede ilk gol sevincini yaşarken mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50