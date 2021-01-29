Mesut Özil için Luiz Gustavo ve Serdar Aziz'den büyük fedakarlık! İşte yeni maaşları

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e lisans çıkarabilmesi için limiti aşmamak uğruna oyuncular Luiz Gustavo ve Serdar Aziz yıllık ücretlerinde indirime gitti

Başkan Özdemir, bu konuda Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in lisansı için Gustavo ve Serdar Aziz'in maaşlarını düşürdüğünü açıkladı.

Sabah'ın haberine göre, Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun yıllık ücretinin 3.2 milyondan, 2.5 milyon euro'ya indirdiği ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacı Serdar'ın ise kazancını 10 milyondan, 8 milyon TL'ye çektiği belirtildi.

Maaş indirimlerinden sonra lisansı çıkarılan Mesut Özil, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Luiz Gustavo, takımına 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, Eylül 2019'da 6 milyon euro bedelle Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'dan transfer edilmişti.