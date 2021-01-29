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için ve Aziz'den büyük fedakarlık! İşte yeni maaşları

'de takım kaptanlarından ve Aziz'den büyük fedakarlık geldi. Yıldız futbolcuların, yeni transfer 'in lisansının çıkarılması adına sözleşmelerinde indirime gittiği ortaya çıktı. İşte yeni maaşları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 10:14
Mesut Özil için Luiz Gustavo ve Serdar Aziz'den büyük fedakarlık! İşte yeni maaşları

'nin 'e lisans çıkarabilmesi için limiti aşmamak uğruna oyuncular ve Aziz yıllık ücretlerinde indirime gitti

Başkan Özdemir, bu konuda Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in lisansı için Gustavo ve 'in maaşlarını düşürdüğünü açıkladı.

Sabah'ın haberine göre, Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun yıllık ücretinin 3.2 milyondan, 2.5 milyon euro'ya indirdiği ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacı Serdar'ın ise kazancını 10 milyondan, 8 milyon TL'ye çektiği belirtildi.

Maaş indirimlerinden sonra lisansı çıkarılan Mesut Özil, teknik direktör 'un görev vermesi durumunda karşılaşmasında forma giyebilecek.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Luiz Gustavo, takımına 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, Eylül 2019'da 6 milyon euro bedelle ekiplerinden 'dan transfer edilmişti.

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