Haberler Fenerbahçe Marega için flaş sözler

için flaş sözler

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki golcü adaylarından biri olan için kulübü 'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Marega için flaş sözler

ekibinin başkanı , şunları söyledi: "'nın menajerine ulaşan bazı teklifler olmuş ama kulübe resmi bir teklif gelmedi. Marega bizim için önemli bir futbolcu. Sözleşme uzatma görüşmelerinden iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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