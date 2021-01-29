Portekiz ekibinin başkanı Pinto da Costa, şunları söyledi: "Marega'nın menajerine ulaşan bazı teklifler olmuş ama kulübe resmi bir teklif gelmedi. Marega bizim için önemli bir futbolcu. Sözleşme uzatma görüşmelerinden iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Marega için flaş sözler
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki golcü adaylarından biri olan Marega için kulübü Porto'dan açıklama geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50