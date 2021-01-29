Marega için flaş sözler

Portekiz ekibinin başkanı Pinto da Costa, şunları söyledi: "Marega'nın menajerine ulaşan bazı teklifler olmuş ama kulübe resmi bir teklif gelmedi. Marega bizim için önemli bir futbolcu. Sözleşme uzatma görüşmelerinden iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.