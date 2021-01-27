Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil imzayı attı! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin tüm dünyada ses getiren Mesut Özil transferi resmi imza töreniyle bir kez daha duyuruldu. Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, yeni takımıyla idmanlara da çıkarken, basının karşısında imzayı attı. Dünyaca ünlü futbolcu basın toplantısına ailesiyle geldi. İşte Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamaları...

MESUT ÖZİL: ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Mesut Özil, "Heyecanlıyım ve çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Allah'ın izniyle başarılı bir sezon geçireceğiz, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum, herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

NASIL FENERBAHÇELİ OLDU?

Çocukken Almanya'da herkesin bir takım tuttuğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları izlerken biri Galatasaraylı oluyor, diğeri Beşiktaşlı oluyor ama ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım."



"ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIMA İNANIYORUM"

"Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayacağıma inanıyorum. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynuyor ve bunu bu sezon en kısa şekilde yapacağız inşallah."

"ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM"

"Ben her zaman baskı altında oynadım, Fenerbahçe'de de baskı olacaktır. Çok büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı bir kulüp, çok sevdiğim bir kulüp. Elimden gelenin fazlasını yapacağım."



"ALEX'İ FARKLI YERE KOYMAK GEREKİYOR"

"Alex, benim gözümde Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük futbolcu. Alex'i başka bir yere koymak gerekiyor.



"BURAK YILMAZ'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Burak Yılmaz kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini ve Türkiye'yi sahada temsil eder."



"BİR DAHA ASLA ALMANYA'DA OYNAMAM"

Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama asla bir daha oynamam.



GALATASRAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Ne zaman sahada olacağımın zamanını veremeyeceğim. İnşallah en kısa zamanda.

"ARDA TURAN ÇOK YETENEKLİ"

Arda Turan çok iyi kardeşimiz, çok yetenekli bir futbolcu. İspanya'da karşılıklı oynadık, burada da oynayacağız. Ona da başarılar diliyorum, hayırlısı olsun.



EMRE BELÖZOĞLU: HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR RÜYAYDI

Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı. Onun için de çocukluk hayaliydi. Bizlerin de bu transferde payı olduysa, ne mutlu bizlere. Mesut'u daha yakındsan tanıdım ve insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine, memleketine bağlılığıyla gençlere örnek olacak. Bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak.



"DEĞERLİ EŞİNİN DE TRANSFERDE PAYI VAR"

Değerli eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Onların da bu transferde payı oldu. Bizim iyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. Mesut'la çok güçleneceğiz ve kupaları kaldıracağız. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la olacağız, onu yalnız bırakmayacağız.

ALİ KOÇ: DÜNYA FUTBOLUNUN SON 10 YILINA DAMGA VURMUŞ BİR İSİM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil'in transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir rüyanın gerçekleştiğini belirten Koç, "Samandıra'da bir toplantıda Mesut için 'gerçekleşmesi zor bir rüya' dedim. O röportajdan sonra Londra'ya gittik. Mesut yolculuğumuz böyle başladı. Londra'da ben Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut'u sordum. Sahadaki halini değil nasıl olduğunu sordum.

Sakatlığı, fitliği, soyunma odasındaki hali. Bize gelip tepeden bakar mı? Çok güzel cevaplar aldım. Sonra Wenger ile Erol Bulut'u görüştürdüm. O da güzel bir görüşme oldu. Daha sonra Londra'da bir dostumuzun evinde buluştuk. Önemli bir ev. Arsenal'in önemli transferlerinin yapıldığı ev. Orada Mesut'la tanıştık. Ben, Emre, Mesut, menajeri... Güzel vakit geçirdik. Orada Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayalinden bahsetti ve maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. Orada bu iş ciddiye bindi. Detaylar görüşüldü, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve bugün karşınızdayız. Bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş bir futbolcu olan Mesut Fenerbahçe'sine kavuştu." ifadelerini kullandı..

Faruk Ilgaz Tesisleri'ne düzenlenen törene yalnızca Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katıldı. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer aldı.

Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip ediliyor. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunduğu organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmadı.

Bu arada Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ' Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağladı. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3.5 yıllık imzayı atan Mesut Özil, yarım sezon eski kulübü Arsenal'den ücret alacak. Bu süreçte kasasından para çıkmayacak olan Fenerbahçe, gelecek 3 sezon için yıldız futbolcuya senelik 3 milyon euro ödeyecek.

Mesut'a 500 bin euro imza parası verecek Kanarya, sportif başarılara bağlı olarak da Arsenal'e en yüksek 1 milyon 750 bin euro ödemede bulunacak.

Samandıra'da idmanlara başlayan Mesut Özil, lisansı da çıktı. Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yıldız futbolcunun ismi yer almaya başladı. Bu arada 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar memleketi Zonguldak'ın plaka kodu olan 67 numaralı formayı giyecek.

FENERIUM'DA M10 HEYECANI

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil'in basın karşısında attığı imza öncesi ürünleri Fenerium'da görücüye çıktı. Sweetshirt 160, tişört 80, şapka 65, maske de 25 TL olarak satışa çıkarıldı.