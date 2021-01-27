Meydan okuma zamanı!

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Bright Osayi- Samuel, dün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşma sağlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak, takıma faydalı olabilmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Nijeryalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:



"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Transfer sürecimin başından itibaren taraftarlar, sosyal medya hesaplarıma hoş geldin mesajları göndererek destek oldular. Büyük kulüplerde oyuncuların üzerinde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok çalışıp, sahada doğru şeyler yaptığım takdirde taraftarı mutlu edeceğime inanıyorum."

İrlanda'dan özel uçakla gelen Bright Osayi- Samuel, mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkelerden hareket etmediği için karantinada kalmayacak.

MESUT'U HEP İZLİYORDUM

Mesut Özil ile birlikte oynayacak olmasını da yorumlayan Osayi, "Genç oyuncular için büyük yıldızlar önemli şanstır. Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansı elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum. Şimdi ise onunla aynı aynı takımda oynayacağım. Yapmam gereken çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanmak olacak."