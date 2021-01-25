Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Erol Bulut'tan Attila Szalai yorumu! "5 yıldır bizimle gibi"

Süper Lig'in 21 haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

İŞTE EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

Maçı kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Söyleyeceklerim bu kadar.



Gösterdikleri performanstan dolayı futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz.



3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyon var. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya ve defans anlamında rakibe çok fazla şans vermemeye çalıştık.

Oyunumuzu pas üzerine yapmaya çalıştık. Daha önce yazıldığı gibi sadece ortalarla değil, dikine paslarla gol yollarında pozisyon bulmaya çalıştık.

Attila, 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Yanındaki ve önündekilerle çok iyi iletişim kurdu. İnşallah bu şekilde devam eder.



Aramıza iyi oyuncular katıldı. Onlardan birisi, bugün oynayan Attila Szalai. Mesut Özil gibi büyük bir yıldız da aramıza katıldı.

Başta başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yönetime ve sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. İsteklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar ve hala çalışıyorlar.