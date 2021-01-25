Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Erol Bulut'tan Attila Szalai yorumu! "5 yıldır bizimle gibi"

- maçı sonrası 'tan Szalai yorumu! "5 yıldır bizimle gibi"

'in 21 haftasında , sahasında 'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Szalai ile ilgili konuşan Bulut, "Attila, 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Yanındaki ve önündekilerle çok iyi iletişim kurdu. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:45
Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Erol Bulut'tan Attila Szalai yorumu! "5 yıldır bizimle gibi"

'in 21 haftasında , sahasında 'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İŞTE EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

Maçı kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Söyleyeceklerim bu kadar.

Gösterdikleri performanstan dolayı futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz.

3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyon var. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya ve defans anlamında rakibe çok fazla şans vermemeye çalıştık.

Oyunumuzu pas üzerine yapmaya çalıştık. Daha önce yazıldığı gibi sadece ortalarla değil, dikine paslarla gol yollarında pozisyon bulmaya çalıştık.

, 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Yanındaki ve önündekilerle çok iyi iletişim kurdu. İnşallah bu şekilde devam eder.

Aramıza iyi oyuncular katıldı. Onlardan birisi, bugün oynayan . gibi büyük bir yıldız da aramıza katıldı.

Başta başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yönetime ve sportif direktörümüz 'na teşekkür etmek istiyorum. İsteklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar ve hala çalışıyorlar.

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