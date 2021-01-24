İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! Mesut Özil'le taraftarı coşturacak

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de Szalai, Mesut ve Osayi- Samuel'in ardından santrfor takviyesi de gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin listesinde bulunan forvetlerden birinin Moussa Marega olduğu öğrenildi. Porto ile haziranda biten mukavelesini uzatmayı düşünmeyen 29 yaşındaki futbolcunun gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.
Portekiz'den ayrılmayı kafasına koyan Marega'ya Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mali'li forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.