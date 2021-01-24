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İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! 'le taraftarı coşturacak

Son dakika transfer haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan , transferiyle rakiplerine gözdağı vermişti. Sarı-lacivertliler dünya yıldızının önüne bitiricilik konusunda uzman bir ismi getirme kararı aldı. İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 09:27
İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! Mesut Özil'le taraftarı coşturacak

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'de , ve - 'in ardından santrfor takviyesi de gündeme geldi.

İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! Mesut Özil'le taraftarı coşturacak

'nin listesinde bulunan forvetlerden birinin olduğu öğrenildi. ile haziranda biten mukavelesini uzatmayı düşünmeyen 29 yaşındaki futbolcunun gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! Mesut Özil'le taraftarı coşturacak

'den ayrılmayı kafasına koyan Marega'ya 'nin önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mali'li forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.

İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! Mesut Özil'le taraftarı coşturacak

29 yaşındaki Marega'nın düşük maaş nedeniyle 'dan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.

İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! Mesut Özil'le taraftarı coşturacak

yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı. Hedef, 'de olduğu gibi sezon bitmeden Mali'li golcüye imzayı attırmak.

Marega, 'ta bu sezon 14 maçta forması giydi. 6 gol ve 2 asistle skora 8 kez katkı yaptı.

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