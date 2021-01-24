İşte Kadıköy'ün yeni golcüsü! Mesut Özil'le taraftarı coşturacak

Fenerbahçe yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı. Hedef, Osayi'de olduğu gibi sezon bitmeden Mali'li golcüye imzayı attırmak.

Marega, Liga NOS'ta bu sezon 14 maçta Porto forması giydi. 6 gol ve 2 asistle skora 8 kez katkı yaptı.