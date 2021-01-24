Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı!

Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılan Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Mesut Özil'in resmen kadroya katılmasının ardından Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan paylaşım geldi.

İŞTE ALEX'İN MESUT SÖZLERİ:

Mesut, Fenerbahçe'ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum.