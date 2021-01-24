Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı!

'dan paylaşımı!

ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı da ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 18:44 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 18:58
Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı!

, 'den ayrılan 'i resmen kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Özil'in resmen kadroya katılmasının ardından Fenerbahçe'nin eski yıldızı 'dan paylaşım geldi.

İŞTE ALEX'İN MESUT SÖZLERİ:

Mesut, Fenerbahçe'ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer 'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum.

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