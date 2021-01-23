Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi İşte o sözler...
Ben futbolu spor olmanın ötesinde sosyal bir olay olarak değerlendirenlerdenim. İşin sosyolojik boyutuna bakarsanız Mesut'un Türkiye'ye gelmesi, Türk futbolu adına çok önemli bir olaydır. Amerikasından tutun bütün Avrupa medyası; Mesut, Türkiye diye yazdı. Çok önemli bir olay.
İşin bir de teknik boyutu var. Teknik açıdan bakarsak Mesut'u tartışanları duyuyorum. İşte 6 aydır top oynamıyor, geçen sene 22 maç oynadı. Takımda 10 numara oynayan Pelkas var, çok formda. Ozan oynuyor, Sosa oynuyor, gerek mi vardı falan diyorlar. Bana sorarsanız Mesut Özil, kariyer anlamında Türkiye'ye gelmiş en önemli oyuncudur. Oyunculardan biri değil, en önemlisidir.