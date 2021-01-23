Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

Mesut 6 ay top oynamadı diye topu unutacak hali yok. Fenerbahçe'ye çok şey katar ama tabi ki diğer oyuncuları da düşünüp antrenörün Mesut geldikten sonraki performansına bakıp bu konuyu değerlendirmesi lazım. Yoksa işte çok isim bir oyuncu, muhakkak oynaması lazım diye eğer formda değilse daha kendini hazır hissetmiyorsa Erol Bulut böyle bir zorunluluk hissetmemeli.