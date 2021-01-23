Haberler Fenerbahçe Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

'dan yorumu: Böylesi gelmedi!

Son dakika transfer haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan , transferiyle tüm dünyada büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerin bu transferini yorumlayan , Türk asıllı yıldız futbolcu için övgü dolu sözler söyledi. İşte Vural'ın o açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

Teknik direktör , 'nin transferini ekranlarında değerlendirdi İşte o sözler...

Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

Ben futbolu spor olmanın ötesinde sosyal bir olay olarak değerlendirenlerdenim. İşin sosyolojik boyutuna bakarsanız 'un 'ye gelmesi, adına çok önemli bir olaydır. Amerikasından tutun bütün medyası; Mesut, Türkiye diye yazdı. Çok önemli bir olay.

Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

İşin bir de teknik boyutu var. Teknik açıdan bakarsak 'u tartışanları duyuyorum. İşte 6 aydır top oynamıyor, geçen sene 22 maç oynadı. Takımda oynayan var, çok formda. oynuyor, oynuyor, gerek mi vardı falan diyorlar. Bana sorarsanız , kariyer anlamında 'ye gelmiş en önemli oyuncudur. Oyunculardan biri değil, en önemlisidir.

Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

6 ay top oynamadı diye topu unutacak hali yok. 'ye çok şey katar ama tabi ki diğer oyuncuları da düşünüp antrenörün Mesut geldikten sonraki performansına bakıp bu konuyu değerlendirmesi lazım. Yoksa işte çok isim bir oyuncu, muhakkak oynaması lazım diye eğer formda değilse daha kendini hazır hissetmiyorsa böyle bir zorunluluk hissetmemeli.

Yılmaz Vural'dan Mesut Özil yorumu: Böylesi gelmedi!

Şöyle bir gerçek var. , 'ye katkıda bulunacaktır. Çok asist yapan bir oyuncu, ikinci bölgeden şut atar. Hiç pozisyon olmayacak dediğimiz durumlarda dahi attığı topla pozisyon oluşturur. Mesut çok önemli bir oyuncu.

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