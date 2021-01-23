Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir bomba daha

Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! 'den bir bomba daha

Son dakika transfer haberi... transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de temaslar sürerken, bir bomba daha patlamak üzere... Fenerbahçe, Brezilyalı Bernard için 'a kiralama teklifi yaparken, QPR'dan da "Osayi için tekrar görüşelim" önerisi geldi. Osayi, ocakta gelirse Bernard sezon sonuna kalacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 01:23 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 01:24
Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir bomba daha

Sezon başında yaptığı bazı transferlerden istediği katkıyı tam olarak alamayan devre arasında kanatlarının güçlendirme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir bomba daha

Yönetim, gözünü Premier Lig'e çevirdi ve Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu Bernard için kulübü ile olan temaslarını sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir bomba daha

QPR'dan Osayi teklifi geldi
Bernard isminin gündeme gelmesi üzerine ise Fener'in sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel için kulübü QPR'dan, "Yeniden görüşelim" teklifi geldi. Taraflar transferin ocakta bitmesi için görüşecek.

Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir bomba daha

Bernard sezon sonuna kalabilir
Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.

Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir bomba daha

Sözleşmesi 2022'de bitiyor
Fener, Osayi'nin sezon sonuna kalma ihtimali ile Bernard için somut adımlar atmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir bomba daha

Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Bernard için 'la temaslar olumlu ilerliyor.

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