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Fenerbahçeli 'den sakatlığına dair 'yalanlama' geldi!

'nin sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı , yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir takımından ayrı çalışıyordu. Perotti'nin sağlık kontrolleri sonrasında ameliyat olmasına karar verilmişti ve Arjantinli futbolcu, ametliyat sonrası açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:24
Fenerbahçeli Diego Perotti'den sakatlığına dair 'yalanlama' geldi!
'nin Arjantinli kanat oyuncusu , yaşadığı sakatlığa ilişkin açıklamada bulundu.

Perotti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

"Sakatlığımla ilgili çıkan haber doğru değil, dizimde herhangi bir yaralanma yok. Hamstring tendonundaki bir yaralanma nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için tedavilere çoktan başladım!"

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Fenerbahçe Sportif Direktörü , Diego Perotti'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7'si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor." demişti.

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