Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Simon Deli transferinde mutlu son yakın!

haberi: transferinde mutlu son yakın!

basını, ’nin 29 yaşındaki stoper transferinde sona geldiğini yazdı. Club 'den kesin olarak ayrılacak olan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun sarı-lacivertli takıma yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 00:13 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe haberi: Simon Deli transferinde mutlu son yakın!

'nın ilgilendiği Fildişili stoper için basınından flaş bir iddia geldi. 'nun hem hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ederken Belçika basını transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu. 'nin haberinde "Bruge'de , ve Simon Deli kesin olarak ayrılacak. Ve Deli'nin 'ye transferi bitmek üzere" denildi. Brugge'ün Deli için 4 milyon euro istediği fakat F.Bahçe'nin 2.5 milyon euro'ya çıktığı belirtilmişti.

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