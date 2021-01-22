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Ahmet Çakar'dan yorumu! "Beraberlik kötü sonuç değil"

'a konuk olan mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı ve önemli virajdan 1 puanla döndü. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-lacivertlilerde son durumu usta yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi. Alınan beraberliğin kötü sonuç olmadığını belirten Çakar, "Şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den oyun olarak farklı şeyler beklerdik" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 00:41
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu! "Beraberlik kötü sonuç değil"

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, sarı-lacivertli takımın aldığı beraberliğin kötü sonuç olmadığını belirttti ancak oynanan futbolun kötü olduğunu ifade etti. İşte o yazı...

Gündüz 'ı izledik, ama Fenerbahçe'yi izledikten sonra aralarında ciddi fark var. Fenerbahçe, hem puan kaybetti hem de kötü oynadı. Kaleye gitmekte zorlanıyorlar, pozisyon üretmekte zorlanıyorlar, şut çekemiyorlar, kanatlardan sıfıra inemiyorlar.

Tamam, Sivasspor da iyi oynamadı ama şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den farklı şeyler beklerdik. Yedikleri gol tamamen şans. Karambolde 'nin topuğuyla vuruşunda 'ın yapacağı bir şey yok ama Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda da Sivassporlu oyuncunun çıkarken kaptırdığı bir top var. Aslında tüm maça baktığımızda Fenerbahçe'nin ilk yarıda çaprazdan ile vurduğu şut dışında fazla ciddi bir pozisyonu olduğunu da söyleyemeyiz.

Sonuçta deplasmanında beraberlik kötü diyemem ama oynanan futbol iyi değil ve Fenerbahçe haftalardır kazanmasına rağmen çok iyi oynuyor diyemeyiz. Hakem 'nun bir-iki faul hatası var ama oyun genelinde oldukça iyi. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışılmaz. Açık bir elle oynama penaltısı.

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