Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu! "Beraberlik kötü sonuç değil"

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, sarı-lacivertli takımın aldığı beraberliğin kötü sonuç olmadığını belirttti ancak oynanan futbolun kötü olduğunu ifade etti. İşte o yazı...



Gündüz Beşiktaş'ı izledik, ama Fenerbahçe'yi izledikten sonra aralarında ciddi fark var. Fenerbahçe, hem puan kaybetti hem de kötü oynadı. Kaleye gitmekte zorlanıyorlar, pozisyon üretmekte zorlanıyorlar, şut çekemiyorlar, kanatlardan sıfıra inemiyorlar.



Tamam, Sivasspor da iyi oynamadı ama şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den farklı şeyler beklerdik. Yedikleri gol tamamen şans. Karambolde Yatabare'nin topuğuyla vuruşunda Altay'ın yapacağı bir şey yok ama Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda da Sivassporlu oyuncunun çıkarken kaptırdığı bir top var. Aslında tüm maça baktığımızda Fenerbahçe'nin ilk yarıda çaprazdan Samatta ile vurduğu şut dışında fazla ciddi bir pozisyonu olduğunu da söyleyemeyiz.



Sonuçta Sivas deplasmanında beraberlik kötü diyemem ama oynanan futbol iyi değil ve Fenerbahçe haftalardır kazanmasına rağmen çok iyi oynuyor diyemeyiz. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun bir-iki faul hatası var ama oyun genelinde oldukça iyi. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışılmaz. Açık bir elle oynama penaltısı.