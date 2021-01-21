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Stankovski atağı

, 18 yaşındaki Makedon orta sahayı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Luka Stankovski atağı

transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler, forması giyen Stankovski'yi renklerine katmak için kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Orta sahada forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 15 maçta 7 gol atarken, 2 asist gerçekleştirdi. Sarı- lacivertliler ara transferde şimdiye kadar ve 'yi alırken, 'i de 'dan geri çağırdı. Osayi Samuel ile de gelecek sezondan itibaren 4 yıllığına anlaşmaya vardı. 1.90 boyundaki Luka, alt kategorilerde 8 kez milli formayı giydi.

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