Luka Stankovski atağı

Fenerbahçe transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler, Rabotnicki forması giyen Luka Stankovski'yi renklerine katmak için kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Orta sahada forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 15 maçta 7 gol atarken, 2 asist gerçekleştirdi. Sarı- lacivertliler ara transferde şimdiye kadar Mesut Özil ve Atilla Szala'yi alırken, İsmail Yüksek'i de Balıkesirspor'dan geri çağırdı. Osayi Samuel ile de gelecek sezondan itibaren 4 yıllığına anlaşmaya vardı. 1.90 boyundaki Luka, alt kategorilerde 8 kez milli formayı giydi.