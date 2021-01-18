Osayi'de sıcak gelişme! Devre arası...

Sarı-lacivertlilerin sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel'de flaş bir gelişme yaşandı.

F.Bahçe , ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldız için kulübü Queens Park Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sezon sonunda bedelsiz olarak imza atacak olan 23 yaşındaki kanat oyucusunun bu ay Çubuklu'yu giymesini isteyen Kanarya, QPR'a 800 bin euro bonservis bedeli önerdi.