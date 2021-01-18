Haberler Fenerbahçe Osayi'de sıcak gelişme! Devre arası...

'de sıcak gelişme! Devre arası...

Son dakika transfer haberleri | Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken , devre arası transfer dönemine de hızlı başladı. ve 'i kadrosuna katarken, ile de sezon sonundan geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe'nin bu transferinde sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Osayi'de sıcak gelişme! Devre arası...

Sarı-lacivertlilerin sezon sonu için anlaştığı Samuel'de flaş bir gelişme yaşandı.

Osayi'de sıcak gelişme! Devre arası...

, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldız için kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Osayi'de sıcak gelişme! Devre arası...

Sezon sonunda bedelsiz olarak imza atacak olan 23 yaşındaki kanat oyucusunun bu ay 'yu giymesini isteyen , 'a 800 bin euro bonservis bedeli önerdi.

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