Evine hoşgeldin Mesut Özil!

Fenerbahçe, tarihine geçecek günlerden birini dün yaşandı. Aylardır özlemle beklenen Mesut Özil transferi resmiyet kazandı. Kulüpten dün akşam yapılan resmi açıklamanın ardından, Mesut Özil de Fenerbahçe taraftarına seslendi. Dün gece yarısı ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul'a gelen Mesut, "Zaten Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu" diye konuştu.



'FİZİK OLARAK FİTİM, SORUN YOK'

3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 32 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi. Mesut, form durumuyla ilgili ise "Hep as takımla antrenman yapıyordum. Son dönemde bir Almanya'ya uğradım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. İdmanları evde yaptım. Bayağıdır maç oynamıyorum. Ama fizik olarak fitim, bir sorun yok" dedi.



VE KAP'A RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili ilk resmi açıklama dün akşam yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Dün gece İstanbul'a gelen Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcu, senelik 4 milyon euro kazanacak.



Özil dün takım arkadaşları ile vedalaştı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun Londra Colney antrenman sahasına giderek 7.5 yıldır forma giydiği Arsenal'e ve takım arkadaşlarına veda ettiğini açıkladı.



Taraftarın heyecanla beklediği Mesut Özil, dün gece özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı



Fenerbahçe, Mesut Özil için özel maskeler üretti. Yıldız oyuncunun transferini her anlamda PR'a çevirecek olan yönetim, forma satışı ve sponsorluklarla Mesut'un maaşının önemli kısmını karşılamayı hedefliyor.



KALIN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından Mesut Özil'e 'hoş geldin' dedi. Kalın, "Evine, yurduna hoş geldin sevgili @MesutOzil1088" paylaşımında bulundu.



Mesut Özil'i Atatürk Havalimanı'nda Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı. Belözoğlu, "Mesut, dünya futbolunun gördüğü en büyük yıldızlardan bir tanesi. Birlikte nice şampiyonluklar göreceğiz inşallah" dedi.



Yıldız futbolcu, İstanbul'a iner inmaz şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum, inşallah her şey güzel olacak."





ARTETA NİYE OYNATMADI?

Özil için bir yorum da Daum'dan geldi. Alman hoca, "Mesut, Real Madrid'i gittiğinde orada harikaydı. Onu gençliğinden beri takip ediyorum. Arsenal'de Arteta'nın onu oynatmamasını anlayamıyorum" dedi



ARSENAL'DEN MAAŞ DESTEĞİ

The Sun, Arsenal'in Mesut Özil'in maaşının bir kısmını karşılamayı kabul ettiğini yazdı. Topçuların haftalık 350 bin sterlin kazanan yıldız oyuncuya bu paranın bir miktarını ödemeye devam edeceği ifade edildi.



PROFİLİ SARI LACİVERT NUMARASI 67

Son yılların en bomba transferi Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın gönlünü fethetti. Kendisi için özel olarak tasarlanan Mesut Özil markasının logosunu sarı-lacivertli renklere çeviren Mesut, yine Fenerbahçe renklerinde iki kalp paylaşımı yaptı. Dünya devleri Real Madrid ve Arsenal'de 10 numaralı formayı giyen Mesut, forma numarasını da açıkladı. Statü gereği bu sezon Samatta'da olan 10 numarayı giyemeyecek olan 32 yaşındaki yıldız, memleketi Zonguldak'ın plakası 67'yi giyeceğini twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.



DÜNYA ONU KONUŞTU

Fenerbahçe'nin önceki gün twitter'da paylaştığı "Gel gündüzle gece olalım" tweeti dünya gündemine oturdu. Mesut Özil'in transferini müjdeleyen bu mesaj, tam 546 bin beğeni alarak, Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini açıkladığı tweetin beğenisini solladı. Juve'nin CR7 transferindeki tweeti 532 bin beğeni almıştı. Mesut'un F.Bahçe'ye transferi dünyada geniş yankı uyandırdı.