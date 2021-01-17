Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberi: Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! "Çok şükür..."

Son dakika haberi: 'den açıklaması! "Çok şükür..."

Son dakika () haberi: Sarı lacivertlilerin yeni transfer , ilk kez konuştu. Transferine ilişkin açıklamalarda bulunan Özil, "Fenerbahçeliyim! 'ye geleceğim için çok mutluyum. Konuşmalarımdan belli. Fenerbahçeli olarak o formayı giymek Allah nasip etti bana. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 18:41 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 18:54
Son dakika FB haberi: Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! "Çok şükür..."

Son dakika () haberi: Sarı lacivertlilerin yeni transfer , NTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Mesut Özil'in açıklamaları:

Fenerbahçeme geleceğim için çok mutluyum. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Allaha şükürler olsun ki 'deyim. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!

ÖZİL: GELİYORUM

Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olacağım.

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