Son dakika FB haberi: Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! "Çok şükür..."

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Sarı lacivertlilerin yeni transfer Mesut Özil, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Mesut Özil'in açıklamaları:

Fenerbahçeme geleceğim için çok mutluyum. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe'deyim. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!

ÖZİL: GELİYORUM

Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olacağım.