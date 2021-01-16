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Osayi tamam

, forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu -Samuel ile 2021-22 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Osayi tamam

Sarı-lacivetliler, dün akşam iki transfer bombası birden patlattı. Önce 'dan 22 yaşındaki Macar stoper 'yi sağlık kontrolleri için 'a getirdiğini açıklayan , çok geçmeden 2. flaş haberi de duyurdu. , forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu -Samuel ile 2021- 2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021- 2022 sezonundan itibaren başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" denildi. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, süratiyle ön plana çıkıyor. 1.75 boyundaki Osayi-Samuel, bu sezon 'te en çok çalım atan oyuncu.

8 KULÜP İSTEDİ FENER'İ SEÇTİ

Champıonshıp'te bu sezon 21 maça çıkan 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. haberinde, genç kanat oyuncusunun bonservissiz olması sebebiyle ona olan ilginin çok fazla olduğunu ancak Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti. İngiliz gazeteci transferle ilgili olarak ise "Kontratında 3 ya da 4 sene daha olsaydı değeri 8-10 milyon euro olurdu" dedi.

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