Osayi tamam

Sarı-lacivetliler, dün akşam iki transfer bombası birden patlattı. Önce Apollon'dan 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdiğini açıklayan Kanarya, çok geçmeden 2. flaş haberi de duyurdu. Fenerbahçe, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021- 2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021- 2022 sezonundan itibaren başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" denildi. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, süratiyle ön plana çıkıyor. 1.75 boyundaki Osayi-Samuel, bu sezon Championship'te en çok çalım atan oyuncu.



8 KULÜP İSTEDİ FENER'İ SEÇTİ



Champıonshıp'te bu sezon 21 maça çıkan 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Sky Sports haberinde, genç kanat oyuncusunun bonservissiz olması sebebiyle ona olan ilginin çok fazla olduğunu ancak Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti. İngiliz gazeteci Kaveh Solhekol transferle ilgili olarak ise "Kontratında 3 ya da 4 sene daha olsaydı değeri 8-10 milyon euro olurdu" dedi.