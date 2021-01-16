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Özil için formül arıyor!

Son dakika transfer haberleri | 'de zirveye oynayan , tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transfer dönemine de hızlı başladı. Sarı-lacivertliler dün akşam ve transferlerini duyururken, transferinde de anlaşma sağladı. Ancak 'nın ilk ve en büyük hedefi Özil... Oldukça ses getirecek olan transferin son aşamasına gelinirken, ve Mesut arasındaki görüşmeden istenilen sonuç çıkmadı. 'in haberine göre bunun üzerine Kanarya arayışa geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Mesut Özil için formül arıyor!

Özil için geri sayım sürüyor. Teknik Direktörü dün konuyla ilgili sorulara, "Edu ve yöneticiler görüşüyor henüz somut bir durum yok" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Mesut Özil için formül arıyor!

basını önceki gün 'un 'ye gidebilmek için 7 milyon euro alacağını bırakmaya hazır olduğunu yazmıştı.

Fenerbahçe Mesut Özil için formül arıyor!

gazetesinden ise tersi bir iddia geldi. gazetesi, Özil'in alacaklarını bırakmak istemediğini ve transfer için farklı bir formül arandığını ileri sürdü.

Fenerbahçe Mesut Özil için formül arıyor!

HER ŞARTTA GELECEK

'de ise bu transfere artık bitti gözüyle bakılıyor. Yönetim, 'un tanıtım videosunu bile hazırladı. Formaları da satışa çıkmak için hazırda bekletiliyor.

Fenerbahçe Mesut Özil için formül arıyor!

'un ile yapacağı görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor. Anlaşma sağlanır sağlanmaz yıldız oyuncu, 'a gelecek ve imzalar atılacak.

Fenerbahçe Mesut Özil için formül arıyor!

'un kulübündeki kayıpları imza parası ile karşılanacak. 3.5 yıllık kontratın bir kısmı da sponsorlar tarafından karşılanacak.

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