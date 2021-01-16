Fenerbahçe Mesut Özil için formül arıyor!

Mesut Özil için geri sayım sürüyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta dün konuyla ilgili sorulara, "Edu ve yöneticiler görüşüyor henüz somut bir durum yok" yanıtını verdi.
Mesut Özil için geri sayım sürüyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta dün konuyla ilgili sorulara, "Edu ve yöneticiler görüşüyor henüz somut bir durum yok" yanıtını verdi.
İngiliz basını önceki gün Mesut'un Fenerbahçe'ye gidebilmek için 7 milyon euro alacağını bırakmaya hazır olduğunu yazmıştı.
Bild gazetesinden ise tersi bir iddia geldi. Alman gazetesi, Özil'in alacaklarını bırakmak istemediğini ve transfer için farklı bir formül arandığını ileri sürdü.
HER ŞARTTA GELECEK
Fenerbahçe'de ise bu transfere artık bitti gözüyle bakılıyor. Yönetim, Mesut'un tanıtım videosunu bile hazırladı. Formaları da satışa çıkmak için hazırda bekletiliyor.
Mesut'un Arsenal ile yapacağı görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor. Anlaşma sağlanır sağlanmaz yıldız oyuncu, İstanbul'a gelecek ve imzalar atılacak.
Mesut'un Arsenal kulübündeki kayıpları imza parası ile karşılanacak. 3.5 yıllık kontratın bir kısmı da sponsorlar tarafından karşılanacak.